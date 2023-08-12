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Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек

Число жертв лесных пожаров на Гавайях выросло до 67 человек
Фото: Justin Sullivan/Getty Images

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительных лесных пожаров на острове Мауи американского штата Гавайи увеличилось до 67 человек, сообщают СМИ со ссылками на местные власти.

Последствия пожаров на Гавайях

Пока не удается полностью потушить возгорание в полностью уничтоженном огнем туристическом городке Лахайна на западном побережье Мауи, свидетельствуют сообщения.

"Такого на Гавайях мы никогда не видели, я думаю, что это худшая катастрофа, которая случалась в стране", - сказала вице-председатель совета округа Мауи Юки Лей Сугимура в интервью The Hill.

Она признала, что власти не располагают информацией о количестве пропавших без вести, экстренные службы продолжают тушить очаги пожара и разбирать завалы.

Как сообщило агентство Associated Press, генеральный прокурор Гавайев Энн Лопес заявила, что проведет всесторонний обзор процесса принятия решений до, в ходе и после лесных пожаров.

"Мой департамент стремится разобраться в решениях, которые были приняты до и во время лесных пожаров, и поделиться с общественностью результатами", - сказала Лопес.

Она отметила, что власти продолжают поддерживать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи.

Последствия пожаров на Гавайях

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Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километровГород Лахайна на западной стороне острова Мауи принял на себя основную тяжесть огненного штормаСотни семей были вынуждены покинуть свои домаПо меньшей мере 53 человека погибли в результате лесных пожаровБольшая часть Лахайны, туристического и экономического центра с населением 9 тыс. человек, была разрушенаИз-за начавшихся пожаров многие жители лишились домов и бизнеса, и восстановление региона займет годыБолее 11 тысяч человек, включая туристов, были эвакуированы с МауиВласти сообщили о прогрессе в борьбе с огнем, заявив, что пожар в Лахайне в настоящее время локализован на 80%
Пожары быстро распространились по Мауи из-за сильного ветра, вызванного ураганом Дора, который бушует на расстоянии около 1,3 тыс. километров
Гавайи США
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