Число жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 80 человек

Фото: Robert Gauthier/Los Angeles Times via Getty Images

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Число погибших в результате разрушительных лесных пожаров на острове Мауи американского штата Гавайи увеличилось до 80 человек, сотни продолжают числиться пропавшими без вести, сообщают американские СМИ со ссылкой на местные власти. Ранее сообщалось о 67 погибших.

Губернатор Гавайев Джош Грин назвал лесные пожары "вероятно, крупнейшим стихийным бедствием в истории штата".

Вице-председатель совета округа Мауи Юки Лей Сугимура в интервью The Hill заявила, что "такого на Гавайях мы никогда не видели и для многих людей - это худшая катастрофа, которая случалась в стране".

В то же время, как сообщило полицейское управление Мауи, новый пожар, вспыхнувший в местечке Каанапали на западе острова вынудил власти эвакуировать население, однако подробности не приводились.

Как сообщило ранее агентство Associated Press, генеральный прокурор Гавайев Энн Лопес заявила, что проведет всесторонний обзор процесса принятия решений до, в ходе и после лесных пожаров.

"Мой департамент стремится разобраться в решениях, которые были приняты до и во время лесных пожаров, и поделиться с общественностью результатами", - сказала Лопес.

Она отметила, что власти продолжают поддерживать все усилия по оказанию чрезвычайной помощи.

Ведомства по чрезвычайным ситуациям на Мауи все еще оценивают масштабы ущерба, нанесенного в субботу в центре Лахайны, а также ищут места для размещения людей, вынужденных покинуть свои дома - их число превышает 4,5 тысячи.