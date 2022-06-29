Лидеры "каспийской пятерки" заявили о важности взаимодействия в военной сфере на Каспии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Лидеры стран "каспийской пятерки" высказались за продвижение переговоров по проекту соглашения о мерах доверия в области военной деятельности на Каспии.

В итоговом коммюнике Каспийского саммита в Ашхабаде отмечается, что это соглашение "послужит обеспечению безопасности и стабильности, установлению норм и правил взаимодействия прикаспийских государств в военной сфере в соответствии с принципами конвенции о правовом статусе каспийского моря".

Президенты прикаспийских стран подтвердили в коммюнике, что деятельность прибрежных государств будет осуществляться на основе ряда принципов, в частности, "обеспечения стабильного баланса вооружений прибрежных государств на Каспии, осуществления военного строительства в пределах разумной достаточности с учетом интересов всех прибрежных государств, ненанесения ущерба безопасности друг друга".

Среди других принципов взаимодействия прикаспийских государств указаны "неприсутствие на Каспии вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государствам, и непредоставление каким-либо прибрежным государством своей территории другим государствам для совершения агрессии и других военных действий против любого из прибрежных государств".

В коммюнике в целом отмечена "важность взаимодействия в военной сфере на Каспийском море".