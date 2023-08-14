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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Президент Польши анонсировал реорганизацию системы управления польской армией

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда анонсировал реорганизацию системы управления польской армией.

В систему управления польской армией будут внесены изменения, сообщил в понедельник президент Анджей Дуда. Предусматривается создание Командования объединенных сил и воссоздание командований родов войск. По его словам, существует необходимость унификации системы командования, сообщило в понедельник агентство PAP.

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Дуда уточнил, что "в результате изменений будет создано Командование объединенных сил, которое будет курировать начальник Генштаба".

Польский президент добавил, что "будут пересмотрены органы руководства родов войск в Вооруженных силах, которые отвечают за подготовку солдат, за повседневное оперативное функционирование войск", "их общая структура будет аналогична уже действующим в мирное время и во время войны, но повысит эффективность".

Польша Анджей Дуда
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