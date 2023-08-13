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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Уровень воды в водохранилищах на северо-востоке КНР превысил максимум из-за ливней

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Уровень воды в нескольких водохранилищах провинции Ляонин на северо-востоке КНР превысил максимально возможный уровень из-за мощных ливней, вызванным тайфуном "Ханун", передают в воскресенье китайские государственные СМИ.

Общий запас воды к настоящему моменту в 37 крупных водохранилищах в провинции достиг 18,41 млрд кубометров, что на 3,8 млрд кубометров больше, чем за аналогичный период в прошлые годы. В связи с этим проводится сброс паводковых вод.

С субботы на воскресенье на провинцию обрушились мощные ливни, которые принес с собой тайфун "Ханун". Во многих городах уездного типа и в уездах власти задействовали режим экстренного реагирования на наводнения/

Накануне в городе Далянь в этой провинции объявили "красное" - максимальное по значению в китайской системе - предупреждение в связи с угрозой образования горных потоков.

Это уже шестой по счету тайфун с начала года в КНР, к настоящему моменту он ослаб до тропической депрессии.

Ожидается, что с воскресенья на понедельник на северо-восточные, северо-западные и юго-западные регионы страны обрушатся сильные осадки. В Пекине, а также в провинциях Хэбэй, Хэйлунцзян и Цзилинь введен режим экстренного реагирования на наводнения.

Дожди в Пекине

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Китай Ханун
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