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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

В МЧС сообщили, что тайфун "Ханун" покинул Приморье

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Тайфун "Ханун", вызвавший наводнение в Приморском крае, покинул регион, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Приморье покинул тайфун "Ханун" - ожидается улучшение паводковой обстановки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в Уссурийск из Амурского спасательного центра направлена дополнительная тяжелая техника, которую задействуют в аварийно-восстановительных работах после схода воды.

Кроме того, по решению главы МЧС России Александра Куренкова в Приморье направлена оперативная группа центрального аппарата министерства для координации работы по ликвидации последствий наводнений.

Авиация доставляет гуманитарную помощь.

Пресс-служба добавила, что в Приморском крае остаются подтопленными более 4,3 тысяч жилых домов, а также свыше 5,6 тысяч приусадебных участков и 43 участка автомобильных дорог.

Эвакуировано более 2 тысяч человек, в том числе 405 детей.

"Водой отрезаны 28 населенных пунктов, организовано девять лодочных переправ", - отмечается в релизе.

В регионе работает 13 пунктов временного размещения. Там уже находятся 550 человек.

Бригады энергетиков приступят к восстановлению электроснабжения после освобождения трансформаторных подстанций от воды.

Для безопасности населения в Уссурийске отключили около 50 трансформаторных подстанций системы электроснабжения, сообщила пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

"По информации АО "Уссурийск-Электросеть" в целях безопасности населения отключены 49 трансформаторных подстанций системы электроснабжения. 1058 домов остаются без подачи электроэнергии", - говорится в сообщении.

Кроме того, в администрации уточнили, что водопроводная вода пригодна для употребления и приготовления пищи. Станция водоподготовки работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что режим ЧС действует в девяти районах, где 9-10 августа прошли сильные дожди. Наибольшее количество осадков выпало в Чугуевском, Хасанском, Яковлевском, Октябрьском, Черниговском, Лазовском, Ольгинском муниципальных округах, Уссурийском и Находкинском городских округах, а также в Михайловском районе. Из-за сильных дождей в крае пострадали 65 населенных пунктов.

МЧС Приморский край
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