Лидер госпереворота в Нигере готов провести прямые переговоры с ЭКОВАС

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Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Лидер государственного переворота в Нигере армейский генерал Абдурахман Тчиани готов к переговорам с ЭКОВАС, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на встретившихся с ним религиозных деятелей из Нигерии.

По словам возглавлявшего делегацию шейха Абдуллахи Бала Лау, сроки переговоров могут быть определены в ближайшие дни.

"Мы хотим создать возможность, с помощью которой лидеры государственного переворота хунты в Нигере будут вести диалог с лидерами ЭКОВАС, чтобы понять друг друга, чтобы мир продолжал царить в нашем регионе", - добавил он.

26 июля часть сотрудников президентской гвардии Нигера выступили против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС страны поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента

В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка (в Нигере - ИФ), используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай силового решения нигерского кризиса.