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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Белоруссии суд ликвидировал одну из старейших оппозиционных партий страны БНФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии ликвидировал одну из старейших оппозиционных партий республики - партию БНФ.

"14 августа Верховный суд удовлетворил иск министерства юстиции и постановил ликвидировать партию БНФ", - говорится в сообщении на странице партии в твиттере.

Партия БНФ была создана в 1993 году на основе общественного движения Белорусский народный фронт "Адраджэнне" (по-русски - возрождение), основанного в 1988 году и выступавшего за возрождение белорусской национальной идентичности, языка и культуры.

Лидер партии БНФ Григорий Костусёв сейчас находится в заключении, он был приговорен осенью 2022 года к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима по делу о заговоре с целью госпереворота в Белоруссии.

В 2023 году в Белоруссии приняли изменения в законы о деятельности политических партий и общественных объединений, которые, в частности, предусматривают возможность ликвидации партии за пропаганду войны, террористической или экстремистской деятельности, деятельности, наносящей вред государственным и (или) общественным интересам, а также получение денежных средств и иного имущества из иностранных источников.

Предусмотрено увеличение минимального порога численности для создания политической партии до 5 тыс. человек. Учредителями партии могут быть лишь граждане Белоруссии, постоянно проживающие в стране и достигшие 18-летнего возраста. Оргструктуры партии должны быть созданы в каждой области и столице, а также не менее чем в 1/3 районов и городов областного подчинения во всех областях страны и не менее чем в 1/3 районов Минска. Также снят запрет на финансирование политических партий за счет средств республиканского или местного бюджета.

Все политические партии Белоруссии должны пройти перерегистрацию в соответствии с новым законом. На начало текущего года в республике были зарегистрированы 15 политических партий. Сейчас в соответствующем списке Минюста значатся девять партий, в том числе созданная уже в соответствии с новыми требованиями провластная партия "Белая Русь". Перерегистрацию по новому закону прошли также Либерально-демократическая партия Белоруссии, Коммунистическая партия Белоруссии и Республиканская партия труда и справедливости. Все прошедшие перерегистрацию партии поддерживают действующую власть.

Белоруссия БНФ
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