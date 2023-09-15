"Белорусский расследовательский центр" признан в стране экстремистским

Москва. 15 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Белоруссии признал экстремистской организацией оппозиционную журналистскую платформу "Белорусский расследовательский центр" (базируется в Чехии). Об этом сообщила белорусская Генпрокуратура. Решение суда вступило в законную силу.

"Верховный Суд исходя из положений Закона Республики Беларусь "О противодействии экстремизму" удовлетворил заявление генерального прокурора о признании зарегистрированной в Чешской Республике организации "Белорусский расследовательский центр" экстремистской и запрещении ее деятельности на территории Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе.

Суд установил экстремистский характер деятельности этой организации, который был направлен на разжигание вражды, распространение заведомо ложных сведений о Белоруссии, дискредитацию органов власти, а также распространение экстремистских материалов.

"Белорусский расследовательский центр" (Belarusian Investigative Center) специализируется на аналитических жанрах журналистики. Является членом Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (Organized Crime and Corruption Reporting Project - сокращенно OCCRP, признан в России нежелательной организацией).

Генпрокуратура Белоруссии в феврале попросила суд признать БРЦ экстремистским. В ведомстве тогда сообщили, что организация создана гражданином Белоруссии и зарегистрирована в Чехии, "ее финансирование осуществляется через подконтрольную указанному лицу чешскую коммерческую структуру "NZ Production s.r.o.", деятельность которой направлена на проведение так называемых независимых журналистских расследований в сфере коррупции и организованной преступности". Также, по заявлению ведомства, имелись основания полагать, что БРЦ финансируется за счет средств экстремистского формирования "Белсат", а также различных иностранных неправительственных фондов и организаций.

"Информация (в материалах БРЦ - ИФ) подается таким образом, чтобы сознательно повысить уровень напряженности в обществе, создать атмосферу неприятия действий органов государственной власти, подорвать авторитет Республики Беларусь на международной арене", - отмечали в Генпрокуратуре Белоруссии.