Военные РФ зафиксировали 32 нарушения со стороны коалиции США в небе над Сирией

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Российские военные в Сирии заявили о 32 нарушениях со стороны международной коалиции во главе с США протоколов о деконфликтации и сирийского воздушного пространства.

"За сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 14 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов", - сказал замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, в районе Эт-Танф самолеты коалиции 18 раз нарушили воздушное пространство Сирии. Он уточнил, что речь идет о четырех парах истребителей F-35, двух парах истребителей "Тайфун", двух парах истребителей "Рафаль" и двух многоцелевых беспилотных летательных аппаратах MQ-1C.

"Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - резюмировал Кулить.