Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:08

Лукашенко назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на милитаризацию Европы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало адекватным ответом на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба во вторник.

"Вместе с тем это не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты - нашего общего дома", - подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, текущая международная обстановка остается беспрецедентно напряженной.

"Обострились практически все известные вызовы и угрозы. Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями. Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения", - отметил президент Белоруссии.

Он констатировал, что информационные войны, киберпреступления стали мощным фактором экономической и национальной нестабильности для всех без исключения государств. Новым видом оружия, подрывающим систему международных торгово-экономических связей, по словам Лукашенко, выступают различные ограничительные меры и санкции, которые превратились в комплексную угрозу глобального масштаба.

Лукашенко выразил уверенность, что очередная встреча в Москве послужит укреплению сотрудничества между государствами и народами, станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности.

Александр Лукашенко Белоруссия Европа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 15 августа

27 человек погибли и 75 пострадали в результате ЧП в Махачкале

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Рынок акций США вырос вслед за техсектором

Суд над Трампом может впервые транслироваться в прямом эфире

Суд над Трампом может впервые транслироваться в прямом эфире

В Краснодарском крае упал учебный самолет Л-39

Президент Польши анонсировал реорганизацию системы управления польской армией

Президент Польши анонсировал реорганизацию системы управления польской армией

В аэропорту Катании на Сицилии отменили все рейсы из-за извержения вулкана

ЭКОВАС осудил планы Нигера обвинить свергнутого президента в госизмене

ЭКОВАС осудил планы Нигера обвинить свергнутого президента в госизмене

Сильная засуха в Панаме ударила по мировой судоходной отрасли

Британские истребители сопроводили российские самолеты к северу от Шотландии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });