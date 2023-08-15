Лукашенко назвал размещение ядерного оружия в Белоруссии ответом на милитаризацию Европы

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Размещение тактического ядерного оружия в Белоруссии стало адекватным ответом на милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО, заявил белорусский президент Александр Лукашенко в приветствии участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Оставаясь последовательным сторонником обеспечения мира и безопасности, выполняя ранее взятые на себя международные обязательства, Республика Беларусь вместе с партнерами, а также в рамках Союзного государства Беларуси и России прикладывает максимум усилий для укрепления взаимодействия в борьбе с транснациональными вызовами и угрозами различного характера. Размещая тактическое ядерное оружие на белорусской территории, мы адекватно реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", - приводит слова Лукашенко президентская пресс-служба во вторник.

"Вместе с тем это не отменяет мирные инициативы, выдвигаемые белорусской стороной в интересах перезапуска диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности на равных условиях во благо всей планеты - нашего общего дома", - подчеркнул глава государства.

По словам Лукашенко, текущая международная обстановка остается беспрецедентно напряженной.

"Обострились практически все известные вызовы и угрозы. Дискредитировано международное право в сфере контроля над вооружениями. Нарастают риски применения оружия массового уничтожения, включая провокации с использованием ядерных и биологических средств поражения", - отметил президент Белоруссии.

Он констатировал, что информационные войны, киберпреступления стали мощным фактором экономической и национальной нестабильности для всех без исключения государств. Новым видом оружия, подрывающим систему международных торгово-экономических связей, по словам Лукашенко, выступают различные ограничительные меры и санкции, которые превратились в комплексную угрозу глобального масштаба.

Лукашенко выразил уверенность, что очередная встреча в Москве послужит укреплению сотрудничества между государствами и народами, станет значимым этапом на пути построения новой системы международной безопасности.