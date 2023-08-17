Лукашенко обещает не применять ядерное оружие, если против Минска не будет агрессии

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил намерение не применять размещенное на территории страны ядерное оружие, однако уточнил, что для этого другие страны не должны проявлять агрессию в отношении республики.

"Действительно, ядерное оружие не будет применено, если против нас не будет агрессии", - заявил Лукашенко в интервью украинской журналистке Диане Панченко.

В то же время он пообещал, что если против Белоруссии будет совершена любая агрессия, то он будет готов применить "весь арсенал нашего оружия для сдерживания".

Белоруссия - не Россия с ее большими территориями, она не имеет возможности ждать и наблюдать, считает президент страны. Он высказал предположение, что территорию Белоруссии можно захватить "за месяц".

"Мы не будем этого ждать и наблюдать. Как только агрессия против нас, мы, согласно плану, ответим всем, что у нас есть. И ядерное оружие мы завозили не для того, чтобы кого-то напугать", - пообещал Лукашенко.

Он признал, что само по себе ядерное оружие является сильным сдерживающим фактором - даже тактическое, а не стратегическое.

"И мы применим его немедленно, как только против нас будет агрессия", - отметил президент.

Он также заявил, что прямое противостояние НАТО с Россией и Белоруссией чревато ядерной войной.

"Война НАТО с Россией и Белоруссией - это мировая война с применением ядерного оружия. Просто так не обойдется", - заявил Лукашенко.

Он выразил мнение, что один из важнейших уроков, которые надо извлечь из ситуации на Украине, - это необходимость любыми способами избежать такого противостояния. "Этого надо избежать. Знаю, Запад очень не хочет ядерной войны, потому что выжить никому не удастся", - заявил Лукашенко.

Также он напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасу ядерных боеголовок.

Лукашенко добавил, что на сегодняшний день серьезных предпосылок для такого развития событий не видит.