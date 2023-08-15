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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:44

ООН и ряд гуманитарных организаций призывают остановить бои в Судане

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Руководители Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и других гуманитарных организаций требуют прекратить боевые действия в Судане, говорится в заявлении, опубликованном на сайте УВКБ во вторник.

"Мы призываем к немедленному прекращению насилия (...) Международное сообщество должно активизироваться, взаимодействовать на всех уровнях, приложить усилия для возвращения жизни в Судане в нужное русло и для окончания войны", - говорится в совместном пресс-релизе руководителей гуманитарных организаций ООН и других агентств, включая организации Save the Children и CARE International.

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Комитет также призывает стороны конфликта предоставить гуманитарным организациям "безопасный и беспрепятственный доступ" в страну.

По данным УВКБ, из-за конфликта в Судане более 4 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, еще более 6 млн находятся на грани голода.

Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и Силами быстрого реагирования (СБР) продолжается с 15 апреля. По данным суданского Минздрава, он унес жизни не менее 3 тыс. человек, 6 тыс. получили ранения. Однако точное число погибших неизвестно.

Бои идут в том числе в суданской столице Хартуме, в которой, по словам горожан и медиков, бойцы СБР занимают жилые дома и превращают их в опорные пункты. В свою очередь суданские военные наносят авиаудары и ведут артиллерийский огонь по жилым районам.

Судан ООН
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