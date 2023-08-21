Армия Судана и отряды СБР ведут бои за ключевую военную базу на юге Хартума

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Судана и военизированные Силы быстрого реагирования (СБР) пытаются установить контроль над важнейшей базой бронетанковых сил на юге Хартума (столицы страны), сообщает в понедельник The National News.

Бои за базу начались накануне: и суданские военные, и СБР одновременно заявляют, что одерживают победу в сражении.

Между тем, отмечает The National News, суданская армия сталкивается со сложностями в борьбе с более мобильными отрядами СБР, которые занимают позиции глубоко среди городской застройки. Военные наносят авиаудары, применяют тяжелую артиллерию, однако пока не добились существенных успехов в вытеснении бойцов СБР, засевших в тысячах построек в Хартуме.

База располагается в густонаселенном районе Аль-Шагара и тянется вдоль Белого Нила. Издание напоминает, что большинство военных переворотов в новейшей истории Судана происходило под руководством или при участии офицеров этой базы.

Вооруженный конфликт между ВС Судана и СБР продолжается с 15 апреля. Точные цифры погибших неизвестны. Более 4 млн человек стали перемещенными лицами, свыше 1 млн из них бежали в Южный Судан, Египет, Чад, ЦАР. Миллионы жителей Хартума оказались в зоне конфликта - с перебоями в электро- и водоснабжении, нехваткой медицинской помощи, взрывным ростом цен на продовольствие.

Бои перекинулись на регион Дарфур, где, по данным ООН, СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на чернокожее население. При этом регион Дарфур считается оплотом СБР, который сформировали из арабского проправительственного ополчения "Джанджавид" - участника межэтнического конфликта в Дарфуре 2000-х годов.