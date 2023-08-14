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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

Командующий ВС Судана обвинил СБР в совершении военных преступлений

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Командующий вооруженными силами Судана генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан заявил, что Силы быстрого реагирования, с которыми ведет борьбу регулярная армия, причастны к военным преступлениям, которые совершаются под предлогом восстановления демократии. Об этом сообщает АР.

"Как вы можете построить демократию, если совершаете военные преступления?" - заявил генерал.

Он добавил, что Судан столкнулся "с худшим проявлением терроризма" за свою историю.

Ранее Amnesty International обвинила обе стороны конфликта в совершении военных преступлений.

В ООН отмечали, что этническое насилие вновь вспыхнуло в регионе Дарфур, где СБР и союзные им арабские ополченцы нападают на чернокожее население.

Вооруженный конфликт между вооруженными силами Судана и СБР продолжается с 15 апреля. По данным суданского Минздрава, он унес жизни не менее 3 тысяч человек, вдвое больше были ранены, точной информации нет.

Бои идут в том числе в суданской столице Хартуме, в которой, по словам горожан и медиков, бойцы СБР занимают жилые дома и превращают их в опорные пункты. В свою очередь суданские военные наносят авиационные удары и ведут артиллерийский огонь по жилым районам.

Судан СБР ООН Amnesty International Хартум
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