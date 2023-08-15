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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Число погибших в результате схода оползня на горном курорте Шови возросло до 26

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Спасатели в Грузии обнаружили тело 26-й жертвы оползня на территории горного курорта Шови, сообщили во вторник в МВД республики.

В ведомстве добавили, что продолжается поиск еще семи человек.

Накануне сообщалось, что число погибших достигло 25.

Оползень сошел на курорт Шови 3 августа из-за проливных дождей и разрушения ледника. Спасателям удалось на вертолетах вывезти в безопасное место 210 человек.

Грузия
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