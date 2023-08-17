Число жертв оползня в Грузии увеличилось до 27 человек

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови тело еще одного человека, таким образом число жертв сошедшего оползня выросло до 27, сообщила в четверг пресс-служба МВД Грузии.

Продолжается поиск еще шести пропавших граждан.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к многочисленным человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства 7 августа был объявлен траур в Грузии по погибшим в Шови.