Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:28

В Грузии число жертв оползня увеличилось до 25 человек

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили на территории горного курорта Шови тело еще одного человека, таким образом число жертв сошедшего оползня выросло до 25, сообщает в понедельник пресс-служба МВД Грузии.

По ее данным, также обнаружены фрагменты пяти человеческих тел, идет процесс их идентификации.

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил в понедельник журналистам, что поисковые работы будут продолжаться, пока все пропавшие граждане не будут обнаружены.

"Мы продолжаем поиск еще восьми человек. Работы на месте стихийного бедствия идут круглосуточно", - сказал министр.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около пяти миллионов кубометров земли.

По решению правительства 7 августа был объявлен траур по всей Грузии по погибшим в Шови.

Грузия Шови
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Стратегическая авиация РФ выполнила полеты над Балтикой и северными морями

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Оценку состояния "Троицы" Рублева представят на расширенном реставрационном совете

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Российские регионы получат право вводить курортный сбор

Военные сообщили об уничтожении двух украинских дронов над Белгородской областью

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Минсельхоз РФ не планирует в 2023 году закупать зерно в интервенционный фонд

Глава ФСВТС не видит снижения спроса на российское оружие

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Банк России не видит угроз для финстабильности в динамике курса рубля

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Правительству поручено до конца 2028 года привести в порядок санатории Кавминвод

Курс евро поднялся выше 110 рублей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });