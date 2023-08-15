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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:20

Госдеп заверил в неизменности подхода США к связанным с Ираном проблемам

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал позитивным шагом смягчение меры пресечения пяти гражданам США, арестованных в Иране, но добавил, что это не меняет подход Вашингтона в отношении Тегерана.

"Ничего в нашем глобальном подходе в отношении Ирана не изменилось. Мы продолжаем придерживаться подхода, основанного на сдерживании, давлении и дипломатии", - сказал он на брифинге.

Он отметил, что смягчение меры пресечения - это "позитивный шаг, но эти американцы все еще пока не дома". "Мы продолжим усилия до тех пор, пока американские граждане не будут дома вместе со своими семьями", - сказал он.

Блинкен поблагодарил Швейцарию за помощь в переговорах с Ираном о судьбе задержанных.

Несколько дней назад стало известно, что пять человек, имеющие и иранское, и американское гражданства, и находившиеся под стражей в Иране, переведены под домашний арест.

The New York Times со ссылкой на информированные источники, писала, что "США и Иран достигли соглашения, которым предусмотрен обмен пяти заключенных американцев на несколько заключенных иранцев и возможное размораживание иранских доходов от продажи нефти на сумму $6 млрд".

Иран США Энтони Блинкен Швейцария
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