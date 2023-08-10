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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

Более $10 млрд разморожено в рамках сделки Ирана с США по обмену заключенными

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Иран добился размораживания своих активов на сумму свыше $10 млрд, заблокированных в Южной Корее и Ираке из-за санкций США, сообщает в четверг ИРНА со ссылкой на собственный источник.

По словам собеседника агентства, речь идет о $6 млрд иранских активов в Южной Корее и "значительной сумме", находящейся в Торговом банке Ирака. При этом южнокорейские активы уже переведены в евро в одном из банков Швейцарии и в соответствии с достигнутым соглашением готовы к перемещению в Центральный банк Катара, говорится в сообщении.

Собеседник ИРНА также отметил, что финансовая составляющая стала частью сделки, которая подразумевает среди прочего обмен заключенными между Ираном и США. Он подтвердил, что находившиеся в заключении в Иране граждане с двойными (иранским и американским) гражданством уже находятся "вне тюрьмы", однако их не освободят до тех пор, пока не будет подтвержден перевод упомянутых средств на иранские счета.

Ранее в четверг, Associated Press (AP) сообщило, что пятеро человек, имеющие и иранское, и американское гражданства, и находящиеся под стражей в Иране, переведены под домашний арест.

"Изменение меры пресечения может быть связано с обменом заключенными, которого месяцами добивался Иран, рассчитывая, в частности, и на размораживание иранских активов в несколько миллиардов долларов, замороженных в Южной Корее", - написало агентство.

В свою очередь газета The New York Times со ссылкой на лиц, знакомых с сутью дела, отмечает, что "США и Иран достигли соглашения, которым предусмотрен обмен пяти заключенных американцев на несколько заключенных иранцев и возможное размораживание иранских доходов от продажи нефти на сумму $6 млрд".

Иран США
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