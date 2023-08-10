Пятерым гражданам США, арестованным в Иране, смягчили меру пресечения

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Пятеро человек, имеющие и иранское, и американское гражданства, и находящиеся под стражей в Иране, переведены под домашний арест, сообщает в четверг Associated Press (АР) со ссылкой на их адвоката.

"Изменение меры пресечения может быть связано с обменом заключенными, которого месяцами добивался Иран, рассчитывая, в частности, и на размораживание иранских активов в несколько миллиардов долларов, замороженных в Южной Корее", - информирует АР.

В свою очередь издание The New York Times со ссылкой на людей, знакомых с сутью дела, отмечает, что "США и Иран достигли соглашения, которым предусмотрен обмен пяти заключенных американцев на несколько заключенных иранцев и возможное размораживание иранских доходов от продажи нефти на сумму $6 млрд".

"Пока неизвестно, когда сделка даст плоды, поскольку ранее Иран преувеличивал прогнозы, касающиеся прогресса в переговорах, которые, вероятно, проходили при посредничестве Омана и Катара", - подчеркивает АР.

Между тем, в Белом доме уже назвали "вдохновляющей" информацию о переводе пяти находящихся под стражей обладателей двойного иранского и американского гражданств под домашний арест.