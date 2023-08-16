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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:49

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали

Семнадцать солдат Нигера убиты на границе с Мали
Архивное фото
Фото: Michael Kappeler/picture alliance via Getty Images

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Не менее 17 нигерских военных погибли при нападении на них около границы с Мали, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на Минобороны Нигера.

"Армейское подразделение попало в засаду возле города Кутугу", - говорится в заявлении ведомства. Еще 20 солдат получили ранения, шестеро из них - серьезные.

Вместе с тем военные заявили, что сумели "нейтрализовать" более сотни атаковавших, когда те стали отступать.

СМИ напоминают, что регион, где сходятся границы Нигера, Мали и Буркина-Фасо, часто становится местом вылазки боевиков, союзных террористической группировке "Исламское государство" (запрещена в РФ) или группировке "Аль-Каида" (запрещена в России).

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Тем временем в Нигере готовятся к возможной военной операции сопредельных государств против него. Активисты рассчитывают начать массовый призыв волонтеров, желающих бороться против вероятной интервенции государств - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает Associated Press (AP).

Кампания по призыву волонтеров начнется в субботу в столице Нигера Ниамее и в пограничных городах, в частности, возле Нигерии и Бенина.

AP поясняет, что подробности формирования добровольческих отрядов не ясны, но подобные инициативы в соседних странах показали неоднозначные результаты. Так, добровольцев Буркина-Фасо, задействованных в борьбе с джихадистами, правозащитники и местные жители обвиняли в совершении преступлений против гражданского населения.

При этом неназванный западный чиновник заявил AP, что дипломатическое урегулирование ситуации с Нигером еще возможно, но все зависит от того, насколько сильное военное давление необходимо оказать, чтобы к нему прийти.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

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ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента.

На минувшей неделе в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

Начальники Генштабов государств - членов ЭКОВАС также планируют на этой неделе провести встречу для обсуждения идеи военной операции в Нигере. Ожидается, что переговоры пройдут в Аккре - столице Ганы. Участники встречи намерены продолжить планирование деталей возможной операции.

Нигер Мали
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