Военные Нигера намерены судить свергнутого президента за "госизмену"

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Совершившие переворот в Нигере военные заявили о намерении судить отстраненного ими от власти президента страны Мохамеда Базума за "государственную измену", передает телеканал France24.

"Правительство Нигера на данный момент собрало (...) доказательства для судебного преследования свергнутого президента и его местных и иностранных сообщников перед компетентными национальными и международными органами за государственную измену и подрыв внутренней и внешней безопасности Нигера", - цитирует телеканал заявление полковника Амаду Абдрамана, сделанное по национальному телевидению Нигера.

Абдраман, отмечает France24, также осудил санкции Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в отношении его страны.

По его словам, народ Нигера "сильно пострадал от незаконных, бесчеловечных и унизительных санкций, введенных ЭКОВАС". Он добавил, что люди были лишены лекарств, еды и электричества.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

ЭКОВАС, Евросоюз, Франция и ряд других государств осудили военный переворот и потребовали освободить Базума и восстановить его на посту президента

В четверг в столице Нигерии Абудже состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы". В то же время участники встречи согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.