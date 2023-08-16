Африканский союз выступил против военной интервенции в Нигере

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Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Африканский союз (АС) отверг планы любого военного вмешательства в Нигере в связи с путчем армейского руководства и не поддерживает позицию Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), передает в среду газета Le Monde.

"Напоминая о нашей политике нулевой терпимости к неконституционным сменам правительства, мы решили не поддерживать военную интервенцию в Нигере, потому что это может привести к кровопролитию и причинить больший ущерб, чем имеющийся в настоящее время", - приводит парижское издание слова неназванного дипломата АС.

Как сообщает газета, Совет мира и безопасности Африканского союза после очень продолжительного и напряженного заседания, состоявшегося 14 августа, отказался от применения силы. Эта позиция должна быть оформлена в среду, 16 августа, официальным коммюнике АС.

В то же время Совет мира и безопасности принял решение временно приостановить участие Нигера во всех видах деятельности Африканского союза.

СМИ указывает на то, что между африканскими странами в эти дни нарастали противоречия относительно того, какую позицию по Нигеру занять, в то время как путчисты во главе с генералом Абдурахманом Тчиани не уступают ни экономическим и финансовым санкциям, введенным ЭКОВАС, ни угрозам стран региона применить силу.

Расхождение позиций между АС и ЭКОВАС, отмечает Le Monde, "значительно ослабляет западно-африканскую организацию".

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.

Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.

26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.