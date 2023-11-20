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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:08

Филиппины заявили об ухудшении обстановки в зоне территориального спора с Китаем

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Филиппинский президент Фердинанд Маркос-младший заявил, что обстановка в той зоне Южно-Китайского моря, где у Филиппин и КНР существует территориальный спор, усугубляется.

"К сожалению, я не могу сообщить, что ситуация улучшается. Она стала более мрачной, чем раньше", - приводит его слова Associated Press (AP).

Он напомнил, что Китай продолжает возводить военные базы в регионе. По словам президента, Пекин демонстрирует интерес к атоллам и участкам суши "все ближе и ближе" к побережью Филиппин.

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Президент добавил, что Филиппины желают выработать принципы взаимодействия в регионе с Вьетнамом и Малайзией, с которыми у Манилы тоже есть территориальные разногласия.

Маркос-младший сделал эти заявления в американском штате Гавайи, где он остановился по пути домой с саммита АТЭС в Сан-Франциско. AP напоминает, что "на полях" саммита в минувшую пятницу он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. По словам президента, на встрече он и Си Цзиньпин согласились с тем, что территориальный спор не должен определять отношения двух стран. Также лидеры попытались наметить механизмы, которые способствовали бы снижению напряженности стран.

Агентство уточняет, что в то время как предшественник нынешнего президента Родриго Дутерте развивал связи Манилы с КНР и РФ, в президентство Маркоса-младшего Филиппины и США углубляют двусторонний оборонный альянс.

Китай и члены АСЕАН – Филиппины, Малайзия, Бруней, Вьетнам – ведут территориальный спор вокруг архипелага Спратли (китайское название – Наньша) в Южно-Китайском море. США связаны союзническими отношениями с некоторыми региональными державами и поддерживают их позицию в спорах с Китаем. При этом через оспариваемое сразу несколькими государствами, богатое ресурсами Южно-Китайское море в год перевозят грузов на $5 трлн.

Филиппины Китай АСЕАН Южно-Китайское море
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