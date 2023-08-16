Литва приостановит работу двух погранпереходов на границе с Белоруссией

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Литва с 18 августа приостанавливает работу двух погранпереходов на границе с Белоруссией, сообщается в среду на сайте литовского правительства.

"По состоянию на 18 августа временно приостановлена деятельность двух из шести пунктов пограничного контроля на литовско-белорусской границе: Шумскас и Твярячюс (Лоша и Видзы на белорусской стороне соответственно - ИФ). Такое предложение Минтранса было одобрено правительством на сегодняшнем заседании", - говорится в сообщении.

Представитель министерства транспорта и коммуникаций Литвы Рамунас Дилба заявил, что транспортный поток будет перенаправлен на крупнейший пограничный контрольно-пропускной пункт Мядининкай (Каменный Лог на белорусской стороне - ИФ), поэтому ситуация с очередями транспортных средств и перевозкой грузов принципиально не должна измениться".

В свою очередь министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте связала закрытие двух КПП с передислокацией группы "Вагнера" в Белоруссию. "Это решение является одной из превентивных мер, направленных на контроль угроз национальной безопасности и возможных провокаций на границе. Это создаст условия для того, чтобы пограничники перераспределили свои возможности на границе с Беларусью и сосредоточили еще больше внимания на охране государственной границы", - подчеркнула она.