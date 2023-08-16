В Минске назвали закрытие Литвой двух пунктов пропуска и недружественным шагом

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Литовская сторона закрывает два пункта пропуска на границе с Белоруссией по надуманным причинам, этот шаг приведет к увеличению времени ожидания пересечения границы на других погранпереходах, заявили в Госпогранкомитете Республики.

"Решение литовского правительства о закрытии с 18 августа автодорожных пунктов пропуска Шумскас (Лоша) и Твярячюс (Видзы) на границе с Беларусью является очередным неконструктивным и недружественным шагом наших соседей", - отметили в ведомстве.

Там уточнили, что литовская сторона обосновала свое намерение якобы угрозой безопасности, в том числе присутствием группы "Вагнер" на территории Белоруссии.

"Вместе с тем, официальная озвученная позиция не соответствует истинным причинам такого решения. В действительности, литовские власти используют любой предлог, чтобы препятствовать перемещению не только грузов, но и уменьшить поток литовцев, путешествующих по безвизу", - отметили в ГПК Белоруссии.

В ведомстве уверены, что в связи с закрытием пунктов пропуска очереди транспорта увеличатся не только на литовском направлении, а перераспределение нагрузки на другие маршруты приведет к задержкам в оформлении и длительному ожиданию пересечения границы.

"Литовская сторона, принимая подобные решения, целенаправленно и умышленно создает искусственные барьеры на границе в угоду политическим амбициям", - отметили в белорусском ведомстве.

Ранее было объявлено, что Литва с 18 августа приостанавливает работу двух из шести погранпереходов на границе с Белоруссией - Шумскас и Твярячюс (Лоша и Видзы на белорусской стороне соответственно - "ИФ").