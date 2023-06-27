Лукашенко счел, что Белоруссии будет полезен боевой опыт вагнеровцев

Фото: Илья Питалев/ТАСС

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусским силовикам может быть полезен опыт ЧВК "Вагнер".

"Сейчас много разговоров и болтовни: "Вагнер, Вагнер, Вагнер". Люди не понимают, что и мы прагматично к этому подходим. Если их командиры приедут к нам и помогут нам... Опыт. Слушай, они на передовой - штурмовые отряды. Расскажут нам, что сейчас важно", - сказал Лукашенко на встрече с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным во вторник в Минске. Его слова приводит госагентство БелТА.

"Вот мне Путин в последний раз сказал: контрбатарейная борьба, без этого невозможно. Беспилотники. Они через это прошли", - продолжил Лукашенко.

"Они (вагнеровцы - ИФ) расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться. Это бесценно. Вот это нам от вагнеровцев надо взять", - сказал Лукашенко.

"Бояться их нечего. Мы же ухо востро держим", - подытожил президент Белоруссии.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 июня сообщил, что по итогам переговоров президента Белоруссии Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным, было также принято решение, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".

26 июня Путин рассказал о данном им обещании, что бойцы "Вагнера", которые не пожелают служить по контракту в Минобороны РФ, смогут уйти в Белоруссию. "Кто хочет - сможет уйти и в Белоруссию. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку", - сказал он.