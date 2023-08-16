Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози рассматривает дипломатию как единственный допустимый способ решения конфликта на Украине и считает, что без компромисса не обойтись.

"Дипломатия, переговоры остаются единственными способами найти допустимое решение конфликта. Без компромисса ничего не получится, возникает риск, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент", - сказал Саркози в интервью газете Le Figaro.

Он отметил, что Европе "нужно пойти на риск и найти выход из тупика, потому что в этом плане европейские интересы не совпадают с американскими", подчеркнув, что Европе не стоит "придерживаться идеи "вести войну, не ведя ее".

Саркози также выразил мнение, что Украина в будущем должна остаться "нейтральной страной", "мостом между Европой и Россией".

"И принуждение Украины выбирать между Востоком и Западом, мне кажется, противоречит истории и географии этого такого сложного региона", - подчеркнул он.

Говоря о "спорных территориях на востоке и юге Украины", экс-президент Франции сказал, что "все будет зависеть от ситуации "на земле". По его мнению, возможно, этот вопрос можно решить "референдумами под строгим международным контролем", поскольку "замороженный конфликт обязательно приведет к новому горячему конфликту".

Относительно Крыма, Саркози также считает, что необходим "не вызывающий споров референдум", чтобы "подтвердить существующее положение дел". Он добавил, что большинство населения полуострова "всегда чувствовало себя русскими".