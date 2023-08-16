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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

Саркози считает, что только дипломатией можно решить конфликт на Украине

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент Франции Николя Саркози рассматривает дипломатию как единственный допустимый способ решения конфликта на Украине и считает, что без компромисса не обойтись.

"Дипломатия, переговоры остаются единственными способами найти допустимое решение конфликта. Без компромисса ничего не получится, возникает риск, что ситуация может выйти из-под контроля в любой момент", - сказал Саркози в интервью газете Le Figaro.

Он отметил, что Европе "нужно пойти на риск и найти выход из тупика, потому что в этом плане европейские интересы не совпадают с американскими", подчеркнув, что Европе не стоит "придерживаться идеи "вести войну, не ведя ее".

Саркози также выразил мнение, что Украина в будущем должна остаться "нейтральной страной", "мостом между Европой и Россией".

"И принуждение Украины выбирать между Востоком и Западом, мне кажется, противоречит истории и географии этого такого сложного региона", - подчеркнул он.

Говоря о "спорных территориях на востоке и юге Украины", экс-президент Франции сказал, что "все будет зависеть от ситуации "на земле". По его мнению, возможно, этот вопрос можно решить "референдумами под строгим международным контролем", поскольку "замороженный конфликт обязательно приведет к новому горячему конфликту".

Относительно Крыма, Саркози также считает, что необходим "не вызывающий споров референдум", чтобы "подтвердить существующее положение дел". Он добавил, что большинство населения полуострова "всегда чувствовало себя русскими".

Николя Саркози Крым Украина Франция
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