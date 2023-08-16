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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В ООН призвали не препятствовать доставке гумпомощи в Карабах

Зампостпреда РФ призвал не подменять диалог Баку и Еревана "навязанными извне схемами"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - В ООН призвали не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, а также позволить это делать не только Международному комитету красного креста (МККК).

"Международное гуманитарное право четко дает понять, что стороны должны позволять и способствовать скорому и беспрепятственному доступу гуманитарной помощи для всех мирных граждан, которые в ней нуждаются (...) Поэтому необходимо, чтобы доставка гуманитарной помощи МККК была возобновлена по любому доступному пути", - заявила представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Эдем Восорну во время заседания Совбеза в среду.

Она отметила, что из-за закрытия Лачинского коридора МККК потерял возможность доставки гумпомощи.

По словам Восорну, нужно не только возобновить доставку гумпомощи МККК, но и "дать возможность другим беспристрастным организациям доставлять гуманитарную помощь мирным жителям, которым она нужна".

Необходимо найти стабильное решение, которое обеспечит безопасное и регулярное перемещение людей и товаров, добавила она.

Зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании СБ, что Москва готова работать со всеми заинтересованными в урегулировании конфликта сторонами.

Российский дипломат отметил, что только Армения и Азербайджан могут найти решение конфликта. "Никакие навязанные извне схемы и развязки их диалог не заменят", - подчеркнул он.

"Рассчитываем, что все участники процесса найдут в себе политическую волю преодолеть разногласия для облегчения бедственного положения десятков тысяч жителей Нагорного Карабаха", - резюмировал Полянский.

Заместитель постпреда Франции Натали Эстиваль-Бродхерст призвала предоставить беспрепятственный доступ гуманитарным организациям, а также прекратить блокировку поставок газа и электричества в Нагорный Карабах.

"Париж призывает к беспрепятственному незамедлительному доступу гуманитарных организаций и агентств ООН к затронутому ситуацией населению", - добавила она.

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Заместитель китайского постпреда Гэн Шуан отметил, что ситуация вокруг Лачинского коридора должна быть урегулирована путем дипломатии и консультаций.

12 июля госпогранслужба Азербайджана сообщила о временном прекращении деятельности погранично-пропускного пункта (ППП) "Лачин" в связи с "фактами контрабанды".

Азербайджан установил ППП на Лачинской дороге 23 апреля 2023 года. Автомобильная дорога Степанакерт - Горис (находящийся под контролем российских миротворцев Лачинский коридор) была заблокирована азербайджанской стороной 12 декабря 2022 года. Это единственная дорога, связывающая Армению и непризнанный Нагорный Карабах. Власти Армении неоднократно ставили вопрос о необходимости разблокирования Лачинского коридора.

ООН Нагорный Карабах Азербайджан Армения
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