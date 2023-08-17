Что случилось этой ночью: четверг, 17 августа

Дата начала суда над Трампом в Джорджии, 110 человек погибли при пожарах на Гавайях, "Манчестер Сити" выиграл Суперкубок УЕФА

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В штате Джорджия предложили начать разбирательство против экс-президента США Дональда Трампа 4 марта. Прокурор округа Фултон Фани Уиллис также предложила предъявить обвинения Трампу и другим 18 фигурантам в течение недели до 5 сентября. Она отметила, что эти даты не пересекаются с уже запланированными слушаниями по другим делам в отношении бывшего главы Белого дома.

- Число жертв лесных пожаров на Гавайях достигло 110 человек, сообщил губернатор американского штата Джош Грин. Он также поручил гавайскому генпрокурору проверить действия местных властей во время стихийного бедствия. Это связано среди прочего с критикой работы системы оповещения - значительная часть сирен молчали во время пожаров.

- Корабль Crew Dragon с космонавтом "Роскосмоса" Андреем Федяевым отстыкуется от МКС 1 сентября. Вместе с ним на землю должны вернуться астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт ОАЭ Султан аль-Нейади.

- В ООН призвали не препятствовать доставке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах. Международный комитет красного креста не может доставить гумпомощь из-за закрытия Лачинского коридора.

- "Манчестер Сити" впервые в истории завоевал Суперкубок УЕФА. Английский клуб обыграл по пенальти испанскую "Севилью".