В Казахстане четырех горняков госпитализировали после пожара в угольной шахте

Под землей остаются три шахтера

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Казахстане после эвакуации из горящей угольной шахты "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ) четырех горняков доставили в больницы, сообщили в акимате Карагандинской области.

"По предварительной информации, на месте к медикам обратились 13 человек с жалобами на головную боль, кашель. В настоящее время четверо госпитализированы: двое в Центральную больницу Шахтинска, двое - в Областной медицинский центр", - говорится в пресс-релизе.

В шахте на горизонте 170 метров загорелся конвейер. На тот момент под землей находились 227 человек. Их начали выводить на поверхность через фланговый ствол, 224 горняка уже вышли, трое остаются в шахте.