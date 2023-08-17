В Казахстане два горняка из горящей шахты получили тяжелое отравление

Продолжаются поиски пятерых

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В Карагандинской области Казахстана двое шахтеров, эвакуированных из загоревшейся угольной шахты "Казахстанская" АО "АрселорМиттал Темиртау" (АМТ), получили отравление угарным газом тяжелой степени, сообщило управление здравоохранения региона.

Еще двое получили отравление легкой степени тяжести. Все четверо госпитализированы. Всего после эвакуации к врачам обратились 13 шахтеров. Восьмерым госпитализация не потребовалась.

В шахте продолжают искать пять горняков, по данным администрации Карагандинской области. На момент возгорания под землей находились 227 человек, большинство из них вывели на поверхность через фланговый ствол.

Пожар в шахте угольного департамента "АрселорМиттал Темиртау" начался утро м в четверг, та на глубине 170 м загорелась конвейерная лента.

Шахта "Казахстанская" была сдана в эксплуатацию в 1969 году. Там добывают уголь марок КЖ (коксовый жирный), 1К (первый коксовый).

АО "АрселорМиттал Темиртау" входит в состав международного сталелитейного концерна ArcelorMittal, владеет в Казахстане 15 угольными шахтами и железорудными рудниками. ЧП, сопровождавшиеся в том числе гибелью людей, на объектах комбината случались неоднократно. После очередной аварии правительство Казахстана в конце 2022 года обязало "АрселорМиттал Темиртау" ежегодно выделять дополнительные инвестиции на модернизацию угольного производства и дегазацию угольных пластов в общем объеме 187 млрд тенге (более $410 млн по текущему курсу).