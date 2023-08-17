Белорусская таможня ожидает роста очередей на границе с Литвой

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Белорусский государственный таможенный комитет (ГТК) прогнозирует рост очередей на остающихся в работе КПП на границе с Литвой и намерен усилить смены на пунктах пропуска "Каменный Лог", "Котловка" и "Урбаны".

"С 00:00 18 августа вступает в силу очередная мера литовской стороны - закрываются для движения литовские пункты пропуска, сопредельные с белорусскими "Лоша" и "Видзы". Данные маршруты движения активно использовались для пересечения границы водителями легковых авто и порожних грузовиков", - говорится в сообщении ГТК в его телеграмм-канале.

Таможенники ожидают, что потоки из этих пунктов пропуска переориентируются на "Каменный Лог", "Котловку" и "Урбаны" и прогнозируют увеличение на них нагрузки.

В свою очередь литовские перевозчики надеются, что ситуация на оставшихся в работе КПП не ухудшится, но допускают, что решение о закрытии двух пропускных пунктов все же повлияет на транспортные потоки, сообщает агентство BNS.

По мнению главы Международного альянса транспорта и логистики (TTLA) Повиласа Дрижаса, закрытие этих пунктов пропуска должно обеспечить наличие пропускной способности в других местах, чтобы избежать очередей, задержек и ухудшения качества проверок.

"Мы ожидаем, что ситуация с ожиданием и очередями не ухудшится на других пунктах, через которые проходит грузовой транспорт. (...) Поток будет проходить через другие пункты, которые открыты, поэтому мы ожидаем, что выделенные мощности обеспечат отсутствие задержек грузового транспорта с точки зрения времени ожидания, проверки и качества", - сказал Дрижас BNS в четверг.

Национальная ассоциация автоперевозчиков Linava предупредила перевозчиков, что очереди могут увеличиться, несмотря на то, что через пункты "Шумскас" и "Твярячюс" идет только порожний грузовой транспорт.

По данным Cлужбы охраны госграницы Литвы, через эти пункты пропуска проходят только граждане, легковой транспорт и порожние грузовики, поэтому закрытие пунктов пропуска не окажет особого влияния на движение грузовиков через границу.

Ранее сообщалось, что правительство Литвы решило временно закрыть с пятницы, 18 августа, пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией.

После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" ("Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

В подготовленном литовским министерством транспорта и коммуникаций постановлении говорится, что движение будет перенаправлено на находящийся в процессе реконструкции "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП. По данным министерства, этот КПП оснащен системой рентгеновского контроля, в отличие от пунктов пропуска "Твярячюс" и "Шумскас".