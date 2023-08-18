Литва допустила полное закрытие границы с Белоруссией

Это будет возможно, если к решению присоединятся все соседние страны

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Власти Литвы, с 18 августа сократившие число работающих КПП на литовско-белорусской границе, допускают полное закрытие границы с Белоруссией, но считают, что это следует делать только вместе с другими соседями, заявила в телеэфире министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

"Что касается закрытия границы, когда началась вся эта ситуация с "Вагнером" (с передислокацией в Белоруссию части бойцов ЧВК "Вагнер" - ИФ), мы сразу приняли решения, подготовили правовые акты, чтобы в случае возникновения какой-то ситуации, изменения уровня угрозы мы могли сразу закрыть все свои границы. Это определенные инциденты, информация от наших спецслужб", - сказала она.

"Относительно этого решения я должна отметить, что очень важно, что это не просто национальное решение одного государства. Потому что, если мы останемся в одиночестве или оставим какую-либо страну в одиночестве, это не даст эффекта", - добавила Билотайте.

Она напомнила, что в конце августа в Варшаве министры стран Балтии и Польши обсудят, как будет работать "региональное решение", если потребуется решение о полном закрытии границ с Белоруссией.

"Это полное закрытие границы, разве что, возможно, останется гуманитарный коридор или проход для дипломатов, но полное закрытие границы", - сказала она.

Билотайте ранее обсудила с главой Службы охраны госграницы Литвы Рустамасом Любаевасом возможность закрытия всех контрольно-пропускных пунктов с Россией, в случае появления угроз.

Литва в ночь с 17 на 18 августа закрыла пограничные пункты пропуска "Шумскас" (с белорусской стороны - "Лоша") и "Твярячюс" ("Видзы") на границе с Белоруссией.

Как сообщила агентству BNS официальный представитель Службы охраны госграницы Литвы Лина Лауринайтите-Григене, в последний рабочий день обоих пограничных постов поток автомобилей, пересекающих границу, был минимальным.

После закрытия "Шумскаса" и "Твярячюса" остаются открытыми четыре пункта пересечения границы с Белоруссией: "Мядининкай" (с белорусской стороны - "Каменный лог"), "Лаворишкес" ("Котловка"), "Райгардас" ("Привалка") и "Шальчининкай" ("Бенякони").

В подготовленном литовским министерством транспорта и коммуникаций постановлении говорится, что движение будет перенаправлено на находящийся в процессе реконструкции "Мядининкай", который является самым крупным и технически оснащенным КПП. По данным министерства, этот КПП оснащен системой рентгеновского контроля, в отличие от пунктов пропуска "Твярячюс" и "Шумскас".