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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:27

Госдеп активно следит за размещением в Белоруссии ядерного оружия

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Госдеп США отслеживает размещение в Белоруссии ядерного оружия, "чтобы гарантировать, что Россия сохранит за ним контроль", собщили агентству PAP в американском ведомстве.

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"Мы продолжаем активно следить за сообщениями о российско-белорусском соглашении, чтобы гарантировать, что Россия сохранит контроль над своим ядерным оружием в случае его размещения в Белоруссии, и чтобы обе страны выполняли свои обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)", - говорится в заявлении.

"Мы будем внимательно следить за любыми отклонениями от нормы", - добавили в госдепе.

В то же время там подчеркнули, что "США до сих пор не видят причин менять размещение своего ядерного оружия, а также не наблюдают никаких признаков того, что Россия намерена применить такое оружие".

США Белоруссия
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