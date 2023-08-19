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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Сторонники свергнутого президента Нигера обращались за военной помощью к Франции

Сторонники свергнутого президента Нигера обращались за военной помощью к Франции
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Чиновники из окружения смещенного президента Нигера Мохамеда Базума просили в конце июля французские власти применить военную силу для прекращения военного путча, предпринятого армейским руководством, сообщила газета Le Monde.

"Le Monde имеет основания подтвердить, что просьба о вмешательстве была адресована присутствующим в Ниамее французам (военному контингенту - ИФ) в часы, последовавшие за государственным переворотом, совершенным начальником президентской гвардии, и что этот запрос был серьезно рассмотрен", - пишет в субботу парижское издание.

Это, по данным газеты, подтверждает один из приближенных президента Базума, который сообщил: "Когда мы поняли в первые часы, что речь действительно шла о государственном перевороте, исполняющий обязанности премьер-министра (Ассуми) Массауду запросил совершенно нормальным порядком поддержки Франции".

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Франция, по словам пожелавшего остаться неназванным чиновника, "потребовала письменного разрешения" на подобные действия.

О таком обращении к Франции представителей свергнутой власти объявили и мятежники в ночь на 31 июля. Официальный представитель военного режима в зачитанном по телевидению коммюнике сообщил, что "в соответствии со своей линией поведения, направленной на поиск путей и средств военного вмешательства в Нигере, Франция при содействии некоторых нигерцев провела встречу в штаб-квартире Национальной гвардии Нигера, чтобы получить необходимые политические и военные разрешения".

Во время этой встречи, сказал представитель путчистов, Массауду подписал документ, "разрешающий французскому партнеру нанести удары в президентском дворце с целью освободить президента". Текст якобы был согласован с генштабом вооруженных сил.

Однако, по сведениям Le Monde, с проведением операции силами французских военных не согласился сам президент Базум. Кроме того, в дальнейшем генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов президентской гвардии.

В субботу делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в столицу Нигера Ниамей для переговоров с путчистами, передали французские СМИ.

Накануне представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов ЭКОВАС подтвердили свою готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем члены этой региональной африканской организации заявили о готовности рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы.

Нигер Франция Мохамед Базум
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