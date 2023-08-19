Делегация ЭКОВАС прибыла в Нигер

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) прибыла в субботу в столицу Нигера Ниамей для переговоров с путчистами, свергнувшими президента страны Мохамеда Базума, передают французские СМИ.

Накануне о согласовании такого визита стало известно после опубликования содержания телефонного разговора между главой Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Нигерии и председателем ЭКОВАС Болой Тинубу.

Делегация ЭКОВАС прибыла в Ниамей на следующий день после объявления о готовности этой региональной организации осуществить военное вмешательство в Нигере для восстановления конституционного порядка после путча армейского руководства 26 июля, свергнувшего президента страны Мохамеда Базума.

В минувшую пятницу представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Мусах заявил, что военачальники государств-членов ЭКОВАС подтвердили свою готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".

Вместе с тем члены этой региональной африканской организации заявили о готовности рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере вплоть до применения силы.

СМИ уже сообщали о подготовке военнослужащих Гамбии, Либерии и Сенегала для возможных боевых действий в Нигере.

В то же время поступали сообщения о том, что представители вооруженных сил Буркина-Фасо, Мали и Нигера на встрече в Ниамее договорились о конкретных мерах противодействия предполагаемой интервенции сил ЭКОВАС в Нигере. По данным ряда региональных СМИ, выступившие в поддержку мятежников военные режимы Буркина-Фасо и Мали перебросили в Нигер боевые самолеты и вертолеты для укрепления обороноспособности этой страны.