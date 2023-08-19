Сотрудников британского посольства эвакуировали из Нигера

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Великобритания вывезла из Ниамея - столицы Нигера - сотрудников своего посольства, оно продолжает функционировать дистанционно, сообщил в субботу британский МИД.

"Мы временно вывезли британских сотрудников из Нигера, наше посольство теперь работает удаленно", - говорится в документе внешнеполитического ведомства.

Ранее в августе в Лондоне сообщали, что сократили штат дипмиссии в Нигере из соображений безопасности. Также в МИД призывали воздержаться от поездок в Нигер и предупредили, что Британия может аннулировать туристическую страховку тех, кто не следует рекомендациям.

26 июля стало известно, что часть бойцов президентской гвардии Нигера выступили против президента страны Базума. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.

Накануне представитель ЭКОВАС, отвечающий за вопросы мира и безопасности, Абдель Фаттах Муса заявил, что военачальники государств-членов ЭКОВАС подтвердили свою готовность вмешаться в ситуацию в Нигере, "как только будет отдан приказ". Он также отметил, что "день возможной интервенции определен", но не привел подробностей.

В субботу делегация ЭКОВАС прибыла в столицу Нигера для переговоров с путчистами.