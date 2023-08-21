Космический грузовик "Прогресс МС-22" затоплен в Тихом океане

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-22", ранее в понедельник расстыковавшийся с Международной космической станцией (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе".

"Сегодня "Прогресс МС-22" сведен с орбиты, вошел в атмосферу и разрушился. Несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана" - говорится в телеграм-канале госкорпорации.

Отправка следующего грузовика - "Прогресс МС-24", запланирована на 23 августа с космодрома Байконур.

11 февраля "Прогресс МС-22" пристыковался к МКС и доставил более 2,5 тонн грузов. За шесть месяцев с помощью двигателей корабля было проведено 10 коррекций орбиты станции.