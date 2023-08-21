"Росатом" перешел к основному этапу строительства АЭС в Венгрии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Инжиниринговый дивизион ГК "Росатом" - АО "Атомстройэкспорт" начал работы по основному этапу строительства АЭС "Пакш-2" в Венгрии, отмечает интерес к участию в проекте со стороны иностранных компаний, сообщила госкорпорация.

Согласно сообщению, венгерские компании, работающие на проекте, в частности, начали выемку грунта из котлована под будущим шестым энергоблоком станции и укрепление грунта. Предполагается, что земляные работы закончатся до конца осени этого года.

"Работы основного периода начаты после того, как 18 августа стороны подписали поправки к контракту о сооружении двух новых энергоблоков, и венгерский заказчик проекта АЭС "Пакш-2" - Paks II. Nuclear Power Plant Ltd. выдал соответствующее официальное уведомление о переходе проекта на второй, основной этап строительства", - говорится в сообщении.

Это разрешение также позволило госкорпорации дать старт производству основного энергооборудования.

"К участию в проекте АЭС "Пакш-2" проявляют большой интерес венгерские и европейские компании, а также компаний из третьих стран", - отмечается в сообщении.

В пятницу вечером на сайте проекта появилось сообщение, что были подписаны изменения в ЕРС-контракт, которые позволят перейти от подготовительной стадии к непосредственно строительству. "Так называемый первый бетон будет залит до конца следующего года", - приводились в сообщении слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Ранее, 16 августа, в силу также вступили поправки в финансовые документы. Как сообщалось, Венгрия получила возможность отсрочки платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш-2", соответствующие изменения в протокол к межправсоглашению были опубликованы на официальном портале правовых актов. Сумма задолженности должна быть оплачена "не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего протокола". Если Венгрия погасит ее в этот срок, то она не будет считаться просроченной, соответственно, на нее не будут начислены проценты, следует из документа.

Парламент Венгрии в 2009 г. одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 году Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.