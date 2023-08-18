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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В Венгрии первый бетон на АЭС "Пакш-2" зальют до конца 2024 года

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Строительство АЭС "Пакш-2" в Венгрии должно начаться до конца 2024 года, сообщает сайт проекта.

18 августа были подписаны изменения в ЕРС-контракт, которые позволят перейти от подготовительной стадии к непосредственно строительству.

"Так называемый первый бетон будет залит до конца следующего года", - заявил через пресс-службу глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Венгрия получила возможность отсрочки платежей по кредиту на строительство АЭС "Пакш-2", соответствующие изменения в протокол к межправсоглашению были опубликованы на официальном портале правовых актов. Сумма задолженности должна быть оплачена "не позднее 30 календарных дней после даты вступления в силу настоящего протокола". Если Венгрия погасит ее в этот срок, то она не будет считаться просроченной, соответственно, на нее не будут начислены проценты, следует из документа.

Парламент Венгрии в 2009 году одобрил расширение единственной действующей в стране АЭС "Пакш", построенной по советскому проекту, за счет возведения еще двух энергоблоков. Стоимость проекта оценивалась в 12,5 млрд евро. В 2014 г. Москва и Будапешт заключили соглашение о предоставлении долгосрочного кредита в размере до 10 млрд евро на возведение АЭС.

В конце августа 2022 года Управление по атомной энергетике Венгрии выдало "Росатому" разрешение на возведение V и VI энергоблоков АЭС Пакш. А в мае 2023 года уже Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о строительстве и финансировании объекта. В "Росатоме" сообщали, что первый бетон на площадке АЭС может быть залит в 2024 году.

Венгрия Еврокомиссия Петер Сийярто Росатом Пакш-2
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