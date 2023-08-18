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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:19

В Британии присяжные признали медсестру виновной в убийстве семи новорожденных

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В королевском суде Манчестера присяжные признали медсестру неонатального отделения Люси Летби виновной в убийстве семи новорожденных и покушении еще на шестерых, сообщает АР.

Еще одну попытку покушения присяжные сочли недоказанной и обвинения с подсудимой сняли. По еще четырем пунктам обвинения коллегия не смогла определиться.

По версии следствия, все покушения Летби совершила с лета 2015 года по лето 2016 года, пока работала в неонатальном отделении Больницы графине Честерской, дежуря в палатах, где выхаживали детей, родившихся ослабленными или недоношенными. Обвинение утверждало, что она вкалывала им воздух в кровеносные сосуды, а также впрыскивала воздух или избыточное количество молока в желудок через назальный гастроскоп. Также она вкалывала им не прописанный инсулин. У некоторых детей, которых удалось откачать, покушение оставило последствия для здоровья на всю жизнь.

Обвинитель Паскаль Джонс заявила журналистам, что Летби использовала свои медицинские знания и навыки, чтобы убивать, тщательно скрывала свои манипуляции, издевалась над коллегами, которым случалось заподозрить неладное, а также охотно общалась с убитыми горем родителями и высказывала им сочувствие.

Летби отстранили от работы, когда администрация больницы изучила статистику и пришла к выводу, что летальных исходов стало слишком много. Обвинения ей были предъявлены в ноябре 2022 года.

Суд над медсестрой продолжался с октября 2022 года, присяжные обсуждали вердикт 22 дня. Приговор Летби будет вынесен 21 августа, в понедельник. На оглашении вердикта она не присутствовала.

В суде Летби заявила о своей невиновности. Ее защита считает, что ее вина ни в одном случае не доказана, а смерти младенцев стали результатом недостаточной организацией ухода в больнице.

Британское правительство 18 августа инициировало независимое расследование, которое должно будет выяснить, почему врачи и администраторы больницы не смогли вовремя заметить криминальную подоплеку в этих случаях.

Манчестер Великобритания Люси Летби
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