Еврокомиссар выступил за ограничение ЕС агроторговли с Украиной до конца года

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Евросоюзу следует продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт украинской агропродукции пятью соседними с Украиной странами по меньшей мере до конца 2023 года, считает еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский.

"Моя задача - убедить Еврокомиссию и страны-члены в том, что, во-первых, ЕС должен субсидировать транзит зерна с Украины в порты и третьи страны, а во-вторых, он должен распространить запрет на импорт на эти пять стран, включая Польшу, по крайней мере до конца года", - сказал он в эфире Польского радио.

Войцеховский предложил, чтобы ЕС профинансировал в рамках своей помощи Украине транспортировку зерна в назначенные порты, откуда зерно будет отправлено в Африку и Азию.

Еврокомиссар утверждает, что импорт зерновых с Украины в приграничные страны ЕС также является "вредным решением" для украинских аграриев.

"Это во многом спекулятивная торговля: используется тот факт, что на (...) Украине низкие цены, и некоторые люди пытаются на этом заработать. (...) Поэтому надо блокировать приграничную торговлю, как сейчас, и помогать Украине в транзите, потому что это солидарность на глобальном уровне, потому что есть страны, которые очень нуждаются в украинском зерне", - отметил Войцеховский.

По данным еврокомиссара, перевозка зерна с Украины через Польшу не окупается. Традиционными рынками сбыта украинского зерна, по его словам, были Индонезия, Египет и дорога в эти страны не пролегала через Польшу.

Он добавил, что Украина должна экспортировать около 4 млн тонн зерна в месяц. ЕС, уточнил он, в состоянии произвести транзит такого количества зерна в порты, но "для этого нужны средства".

Еврокомиссия 5 июня дала согласие на продление до 15 сентября ограничений экспорта пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в пять стран: Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит данных культур через эти страны разрешен.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу.

По оценкам Украинской зерновой ассоциации (УЗА), экспорт зерна с Украины в новом сезоне 2023/2024 может составить почти 48 млн тонн, тогда как в прошлом сезоне, который завершился 30 июня, по оценке УЗА, он достиг 58 млн тонн.