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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:23

В Брюсселе сообщили о продолжении попыток возродить "зерновую сделку"

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В Евросоюзе считают очень важным вернуться к черноморской зерновой инициативе в связи с ростом мировых цен на продовольствие, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Усилия международного сообщества, в первую очередь ООН при поддержке Турции, продолжаются. Я полагаю, есть международный консенсус в том, что нам необходимо вернуться к черноморской зерновой инициативе. Это очень важно не только для Украины, но также для рынка продовольствия, для мировых цен на продовольствие", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.

По его словам, при том, что нет жестко установленных этапов или конкретных сроков данного процесса, эти усилия не прекращаются и осуществляются при поддержке всего международного сообщества, которое содействует им.

"Мы ожидаем, что будет возможным вернуться к этой инициативе, так как это очень важно для всех, а особенно для населения тех стран, на которых сильно сказались растущие вследствие действий России цены", - отметил Стано.

Он также подтвердил, что Боррель разослал главам МИД ряда стран письмо с призывом оказывать давление на РФ, чтобы вернуться к "зерновой сделке". Стано уточнил, что это письмо не предусматривало конкретных ответов в какие-либо конкретные сроки.

"Оно было предназначено для того, чтобы поделиться аргументами с партнерами, почему мы считаем важным действовать в этой области. Это был шаг в контексте наших усилий организовать международную деятельность по усилению давления на Россию, чтобы вернуться к этой очень важной инициативе", - объяснил представитель Борреля.

"Зерновая сделка"

17 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона направила Анкаре, Киеву и ООН возражения относительно продления "зерновой сделки". "Россия сегодня официально уведомила турецкую и украинскую стороны, а также Секретариат ООН о возражении против продления сделки", - сказала она журналистам.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца.

Евросоюз Петер Стано Турция ООН Жозеп Боррель
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