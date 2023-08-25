Часть стран ЕС потребует ограничить импорт агропродуктов с Украины до конца года

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Польша, Венгрия, Словакия, Болгария и Румыния выработали общую позицию по сельскохозяйственной продукции с Украины и считают необходимым продлить истекающий 15 сентября запрет на импорт ряда агрокультур до конца года, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус после встречи представителей этих пяти стран ЕС.

"Мы выработали общую позицию, которую представим на следующем Совете. Эта позиция имеет три основных пункта, главным из которых является продление до конца года запрета на импорт зерна в пять стран", - процитировало министра польское издание farmer.pl.

"Это будет очень сильный вывод. (...) Еще раз предлагаем продлить запрет до конца года", - сказал он.

Министр сообщил, что два других пункта касаются субсидирования транзита украинской агропродукции и повышения гибкости списка товаров, которые нельзя импортировать для отдельных стран, в качестве примера он привел малину.

Согласно сообщению министерства сельского хозяйства Польши в соцсети, Телус пообещал еще раз направить обращение к Европейской комиссии, в котором страны изложат свое требование о продлении ограничительных мер и предложат сделать перечень запрещенных к импорту с Украины продуктов "более гибким, чтобы в него можно было что-то добавлять или убирать".

Кроме того, польский министр отметил, что коалиция пяти стран поддерживает идею о субсидировании транзита украинской сельхозпродукции. "Это хорошее направление, которое помогает создавать коридоры солидарности. Но мы хотим, чтобы оплата была прогрессивной, то есть зависела от того, куда отправляется зерно", - пояснил он.

В то же время, по информации Телуса, согласия Европейской комиссии на субсидирование транзита еще нет.

"Позиция Еврокомиссии в этом вопросе не является благоприятной", - процитировали коммюнике коалиции польские СМИ.

Еврокомиссия 5 июня дала согласие на продление до 15 сентября запрета на экспорт четырех культур: пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. При этом транзит данных товаров через эти страны разрешен. Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский недавно заявил, что Евросоюзу, по его мнению, следует продлить запрет на импорт украинской агропродукции пятью странами по меньшей мере до конца 2023 года.

Украина многие годы экспортировала основной объем зерна и другой агропродукции через свои порты на Черном море. Однако после начала военной операции на территории страны работа портов была сильно ограничена. Экспортные потоки были в значительной степени переориентированы на Европу. Украинская агропродукция стала в больших объемах оседать в соседних с Украиной странах ЕС, что вызвало недовольство местных фермеров. В наибольшей степени пострадал агросектор Польши, Болгарии, Венгрии, Словакии и Румынии.