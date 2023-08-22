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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:54

Суд согласился оставить Трампа на свободе под залог в $200 тысяч

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Суд в штате Джорджия согласился оставить экс-президента США Дональда Трампа, обвиняемого во вмешательстве в президентские выборы 2020 года, на свободе под залог в $200 тысяч, сообщают СМИ.

При этом, как отмечает The Hill, суд установил для Трампа более жесткие требования, чем для других фигурантов, некоторые из которых также договорились о залоге.

В частности, бывшему президенту запрещено "угрожать" другим подсудимым или свидетелям через социальные сети или "опосредованно в любой форме".

Ранее сообщалось, что большое жюри присяжных штата Джорджия предъявило Трампу и группе из 18 человек обвинения, связанные с попытками отменить результаты президентских выборов 2020 года.

Бывший президент обвиняется по 13 пунктам, среди которых нарушение закона штата о борьбе с рэкетом и коррупцией, подстрекательство к нарушению присяги государственным служащим, заговор с целью подлога и подача ложных документов.

Сам Трамп написал в соцсети Truth Social, договорившись о залоге: "Представляете, я в четверге поеду в Атланту, штат Джорджия, чтобы радикально левый окружной прокурор Фани Уиллис меня арестовала".

Уиллис, как сообщалось, дала обвиняемым время для добровольной сдачи до полудня 25 августа.

США Дональд Трамп
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