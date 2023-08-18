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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:55

Адвокаты Трампа добиваются отсрочки судебного разбирательства

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп просит федерального судью, рассматривающего дело о штурме Капитолия, назначить судебное разбирательство на апрель 2026 года, сообщают американские СМИ.

В судебном заявлении, поданном в четверг, адвокаты Трампа рекомендовали судье Тане Чуткан отклонить предложение спецпрокурора Джека Смита о судебном разбирательстве в январе 2024 года и начать судебный процесс в апреле 2026 года.

"Это беспрецедентный случай в американской истории. Действующая администрация подвергла своего основного политического оппонента и ведущего кандидата на предстоящих президентских выборах уголовному преследованию", - цитируют СМИ заявление адвокатов экс-президента.

"Цель правительства ясна: лишить президента Трампа и его адвоката возможности подготовиться к судебному разбирательству. Суд должен отклонить запрос правительства", - отметили они.

Среди прочего, команда Трампа утверждает, что предложенный Смитом график судебного разбирательства вступит в противоречие с другими уголовными и гражданскими делами, по которым бывший президент является обвиняемым.

Судебное разбирательство по одному из дел Трампа в Нью-Йорке назначено на 25 марта. Расследование федерального дела о хранении секретных документов должно начаться 20 мая во Флориде. Прокурор округа Фултон штата Джорджия Фани Уиллис запросила на 4 марта начало судебного процесса по делу в отношении экс-президента.

"Президент Трамп должен подготовиться к каждому из этих судебных процессов в ближайшие месяцы. Все они независимо друг от друга сложны и потребуют существенной работы для защиты. Некоторые из них, вероятно, потребуют присутствия президента Трампа на некоторых или всех судебных разбирательствах", - заявили адвокаты.

Ожидается, что судья, который будет рассматривать дело о штурме Капитолия, назначит дату судебного разбирательства на слушании по этому вопросу 28 августа. Трамп не обязан лично присутствовать на слушании.

Бывшего президента США Дональда Трампа обвиняют в распространении недостоверной информации о выборах 2020 года и попытке воспользоваться событиями 6 января 2021 года в Капитолии для того, чтобы остаться у власти после поражения на выборах.

Трамп стал первым экс-президентом США, против которого выдвинули уголовные обвинения, он не признает себя виновным ни по одному из дел.

Дональд Трамп Джорджия Нью-Йорк
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