Дебаты участников праймериз от Республиканской партии пройдут без Трампа

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Участники праймериз от Республиканской партии США примут участие в первых в рамках президентской гонки 2024 года теледебатах.

Ожидается, что претенденты на выдвижение кандидатом в президенты США от республиканцев начнут выступления в 04:00 мск.

Дебаты, организованные телеканалом Fox News, пройдут на многофункциональной арене Файсерв-форум в городе Милуоки в штате Висконсин, где в следующем году пройдет съезд республиканцев, на котором будет утвержден кандидат от партии.

Для участия в дебатах каждый из участников должен был получить пожертвования как минимум от 40 тысяч национальных доноров, а также - иметь поддержку в более 1% в предвыборных опросах.

Основной лидер республиканской гонки, экс-президент США Дональд Трамп отказался от участия в дебатах. Трамп отметил, что пока не видит смысла дискутировать, поскольку, как свидетельствуют данные опросов, значительно опережает других кандидатов-однопартийцев.

"Общественность знает, кто я такой и каким успешным было мое президентство с обеспечением энергетической независимости, прочных границ и сильных вооруженных сил, самыми большими в истории сокращениями налогов, отсутствием инфляции, мощнейшей экономикой в истории и многим другим. Поэтому я не буду участвовать в дебатах" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

При этом Трамп принял участие в передаче популярного журналиста Такера Карлсона. Планируется, что запись интервью покажут в соцсети X (Бывшая Twitter) одновременно с дебатами.

Трамп в последние месяцы не раз высказывался по теме внешней политики. Говоря об Украине, он отмечал, что в случае победы на президентских выборах в 2024 году добьется заключения соглашение между Украиной и Россией за один день. Он обвинял администрацию нынешнего главы государства Джо Байдена в том, что она поставляет Киеву слишком много оружия, а также обещал, что заставит Европу компенсировать США затраты на помощь Украине.

Среди тех, кто, как ожидается, примет участие в дебатах, - бывший конгрессмен, губернатор Флориды Рон Десантис. По вопросам внешней политики 44-летний политик считает, что Китай является для США главной угрозой. По его мнению, фокусирование внимания американской администрации на ситуации на Украине отвлекает от внутренних проблем. Он отмечал в одном из интервью, что в случае с украинским конфликтом "целью, конечно же, должен быть мир", а также говорил о том, что отправка на Украинку американских самолетов F-16 и ракет большой дальности "может явным образом втянуть США в конфликт и приблизить нас к войне между двумя крупнейшими ядерными державами. Этот риск недопустим".

Помимо Десантиса, по данным опросов, шансы побороться за верхние строчки на праймериз имеет американский предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами. Он заявлял, что в случае прихода к власти он готов продвигать идею о том, чтобы согласиться на уступки Москве, в том числе на территории в Донбассе. Также он был бы готов снять санкции, закрыть американские военные базы в Восточной Европе и отказаться от идеи членства Киева в НАТО. В обмен на это он намерен потребовать от России прекращения военного сотрудничества с Китаем и возвращения к СНВ-3.

Еще один претендент в кандидаты от республиканцев - бывший вице-президент США Майк Пенс. Ранее он посещал Украину, где заверял Киев в поддержке. Он неоднократно критиковал Байдена за "медлительность" в оказании военной помощи Украине.

Другие участники республиканской гонки, в том числе экс-постпред США при ООН и губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон, также выступают за предоставление помощи Украине.

Предвыборные опросы показывают, что явным лидером среди республиканцев является Трамп, и это несмотря на то, что он стал фигурантом ряда дел в судах. Несмотря на эти проблемы, экс-президент сохраняет значительный отрыв от остальных однопартийцев. Так, недавний опрос CBS News выявил, что 62% респондентов готовы на праймериз отдать свой голос за Трампа, 16% - за Десантиса, 7% - за Рамасвами, 5% - за Пенса. Остальные участники гонки в рамках Республиканской партии набирают 3% и менее.