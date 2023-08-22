Число жертв оползня на горном курорте в Грузии увеличилось до 29 человек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Число жертв оползня, сошедшего 3 августа в районе горного курорта Шови в Онском муниципалитете Грузии, увеличилось до 29 человек.

Спасатели во вторник обнаружили тело еще одного погибшего, сообщила пресс-служба МВД Грузии.

По данным ведомства, продолжаются поиски еще четырех пропавших.

Оползень, сошедший в Шови 3 августа, привел к человеческим жертвам, уничтожил коттеджи, дома, дороги, мосты. По оценке грузинских геологов, с гор в ущелье в считанные минуты сошли около 5 млн кубометров грунта. По решению правительства Грузии, 7 августа в стране был объявлен траур по погибшим в Шови.

Ранее сообщалось, что среди погибших была гражданка РФ.